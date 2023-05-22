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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حماية البيئة الأسبق: مشروع "مارينا مراسي" به مخالفات صريحة.. والحل الإزالة الفورية

حماية البيئة
حماية البيئة

أكد الدكتور صلاح حافظ، رئيس جهاز حماية البيئة الأسبق، المهندس الجيولوجي، أنه لاحظ عملية النحر وهو يعمل بهذا المجال ويمتلك معلومات كبيرة، لافتا إلى أنه كتب مقال بأحد الجرائد، وتعامل معها على أنها خطر كبير يصل إلى خلجان جنوب المتوسط، وتطورت العملية ووصلت إلى أعلى مستوى.

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"حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة" ندوة بألسن عين شمس

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حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة.. ندوة في ألسن عين شمس

وأشار "حافظ"، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن إدارة القوات البحرية قامت بمجهود كبير والوصول إلى الحقيقة التي لا تقبل أي نقاش، موضحًا أن مخالفات جسيمة في التنفيذ وهي غير مقبولة وتقدموا بالكثير من الشكاوى وخرجت القرارات بوقف العمل لكن لم ترضخ الشركة المنفذة واستمرت في التنفيذ.

وأوضح أن المشروع استكمل بأخطاء كبيرة وعدم التزام، مؤكدًا أنه تم الاستعانة بشركة كبيرة ولجنة كبرى والتي انتهت بأن سبب النحر بسبب الأرصفة المخالفة للتصميم المنفذة في "مارينا مراسي"، قائلا: "مارينا مراسي تسبب عنها نحر شديد، الشركة المنفذة لمارينا مراسي ارتكبت مخالفات كبيرة".

واستطرد: أن وزارة البيئة كانت قد أصدرت قرار بوقف العمل والقوات البحرية تدخلت، موضحًا أن "مارينا مراسي" بها مخالفة صريحة والحل هو الإزالة، مؤكدًا أن اجتماع إنهاء حل أزمة مشروع مارينا مراسي حضره شخصيات عديدة منها الوزير سامح شكري.

الإعلامي خيرى رمضان الدكتور صلاح حافظ برنامج حديث القاهرة جهاز حماية البيئة شاشة القاهرة والناس

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