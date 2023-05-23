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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم... نائب وزير التعليم ووفد صيني يتفقدون ورشة "لوبان - مصر"... تعليمات مهمة من حقوق عين شمس بشأن جلسات دورة المحكمة التدريبية

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

نائب وزير التعليم ووفد صيني يتفقدون ورشة "لوبان - مصر"
قام الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني يرافقه وفدا من جمهورية الصين الشعبية بزيارة المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، وذلك في إطار التعاون بين البلدين في مجال التعليم الفني.

"التربية والتعليم" تهنئ الطلاب المصريين الفائزين فى معرض "أيسف" للعلوم والهندسة بأمريكا
قدم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خالص التهنئة والتقدير لفريق الطلاب المصري؛ الذي حصل على المركز الثانى والثالث عالميًا، بالإضافة إلى حصوله على أربع جوائز خاصة، خلال مشاركتهم في معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة "Regeneron_ISEF" بمدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، والتى أقيمت فى الفترة من ١٣ مايو إلى ٢٠ مايو ٢٠٢٣.

خبير يوضح طرقا مبتكرة لزيادة فاعلية العملية التعليمية

أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن التعليم يعد جزءًا أساسيًا من النظام الإداري للدولة، حيث تقوم بتطبيق السياسات التعليمية والقوانين واللوائح في المدارس، وتهدف العملية التعليمبة إلى ضمان تنفيذ السياسات التعليمية بفعالية وتوفير الدعم والإرشاد للمدارس والمعلمين والطلاب، وإقامة بيئة تعليمية منظمة وفاعلة تحقق أهداف التعليم وتساهم في تحقيق تحسين جودة العملية التعليمية.

رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل تكريم مدير كلية الصيدلة لبلوغه سن المعاش
شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم والمشرف على كلية الصيدلة فعاليات حفل تكريم الأستاذ جمال عمار مدير كلية الصيدلة لبلوغه سن التقاعد وذلك بحضور  الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وذلك اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٢ بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة .

تعليمات مهمة من حقوق عين شمس بشأن جلسات دورة المحكمة التدريبية
أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عبر صفحتها الرسمية “فيس بوك”، بعض التعليمات الهامة بشأن جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة ( الوافدين ) للفصل الدراسي الثاني العام الجامعي (2023/2022).

تقديم المدارس التجريبية 2024 .. الرابط والموعد والتفاصيل كاملة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل تقديم المدارس التجريبية 2024 (المدارس الرسمية والرسمية للغات) لرياض الاطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 2023 / 2024 .

جامعة حلوان: توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية استعدادا لامتحانات نهاية العام
بدأت بعض كليات جامعة حلوان، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023؛ تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تبدأ الامتحانات في الفترة من نهاية شهر مايو الجاري وتستمر حتى نهاية يونيو.
 

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