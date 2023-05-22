الضربة التي اتتك ظلما ستعود لظالمها غدا..رسالة غامضة من محمد مجدي قفشة

وجه مجدي قفشه رسالة غامضه لجمهورها عبر حسابه الشخصي انستجرام .

ونشر عبر حسابه الشخصي انستجرام قائلا :" الضربة التي اتتك ظلما ستعود لظالمها غدا ، فلا تشغل بالك بالانتقام من احد فربك يتولي رد المظالم ".

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك":" خاص.. الأهلي يتمسك باستمرار أفشة في الموسم المقبل ورفض رحيله ولو على سبيل الإعارة للحاجة إليه".

وينتهي عقد محمد مجدي أفشة مع النادي الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2023-2024، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب الدولي 1.8 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسقير ماركت العالمي.