هل العالم مقبل على وباء جديد؟..أمجد الخولي يكشف الحقيقة..فيديو

أكد الدكتور أمجد الخولي، رئيس فريق متابعة اللوائح الصحية، بمنظمة الصحة العالمية، أنه متوقع أن يحدث وباء، مشيرا إلى أن الفيروسات متطورة، وتتخذ أكثر من شكل.

وقال أمجد الخولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية ام بي سي مصر"، أن تحذير منظمة الصحة العالمية ليس جديدا، ولكنه تكرر أكثر من مرة، مشيرا إلى أنه لا بد من إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحماية من الوباء.

وتابع رئيس فريق متابعة اللوائح الصحية، أن الفيروس ينتقل من الإنسان لأخر بسهولة، مؤكدا أن مصادر الفيروسات تكمن في الحيوانات، لذا يجب الحذر في تعامل الإنسان مع الحيوان.

لم يتعامل العالم مع تلك التحذيرات بجدية كاملة

وأشار أمجد الخولي إلى أن منظمة الصحة العالمية خلال عام 2018، حذرت العالم من حدوث وباء، ولكن لم يتعامل العالم مع تلك التحذيرات بجدية كاملة، وهو ما حدث من جائحة كورونا.