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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حماة وطن: السيسي أول رئيس يهتم برسم الهوية الوطنية الحديثة لمصر

صدى البلد

 قال الدكتور محمد الزهار، أمين عام العلاقات الخارجية بحزب حماة وطن، إن جميع الرؤساء السابقين لمصر لم يهتموا برسم الهوية الوطنية الحديثة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس يهتم برسم الهوية الوطنية الحديثة الاعتبارية، مع الحفاظ على التراث، وهذا مسؤولية وعبء كبير.

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  وتابع "الزهار"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة “ تن ”، أن انبهار البعض بالمنهج والنتاج الغربي للعلم، بعدهم بشكل كبير عن اللغة العربية، مشيرًا إلى أن اللغة العربية ليست لغة تخاطب فحسب، ولكنها تحتوي على فكر ووعاء ثقافي للدولة المصرية. 

 

  ولفت إلى أن الحفاظ على اللغة العربية هو ضروري للحفاظ على القومية العربية، وإذا اندثرت اللغة العربية، فلن يكون هناك رابط بين الدول العربية، مشددًا على ضرورة فرض اللغة العربية بشكل إلزامي على المدارس الدولية، لكي يتعلم الطلاب المفردات العربية الصحيحة.

 

 وشدد على ضرورة فرض اللغة العربية بجانب اللغات الاجنبية، وعدم اغفال وضع اللغة العربية على اللافتات، خاصة أن اللغة العربية تحمل الكثير من المعاني الغير موجود في اللغات الأخرى، مشيرًا إلى أن الدراما التركية تعمل على تعظيم الشأن التركي ، وكذلك الدراما الهندية، من خلال تصوير الكثير من المنازل الحديثة وخلافه ، وفي مفص هناك بعض الاعمال الدرامية الغير مقبولة، ان تظهر في الخارج

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