حفيد علي الكسار يكشف تفاصيل وفاة والده دهسا 3 مرات تحت سيارة

كشف إياد الكسار، نجل عمر الكسار ضحية الدهس بالبحيرة، حفيد الفنان الكبير علي الكسار، تفاصيل وفاة والده دهسا تحت سيارة، قائلا: "والدي تعرض للدهس في شارع بمنتصف القرية، وكان في مشكلة مع نجل الجاني منذ شهر ونصف بسبب تلاعب هذا الطفل بالسيارة أمام المحل"، موضحًا أن الموقف تكرر وتواصل والدي مع والد الطفل سيف لكي يشتكي من ابنه.





وأوضح "الكسار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجاني تعرض لوالده بالشتائم وضربه 3 مرات بقطعة معدن حديد في وجهه، متابعة: "عربية الجاني شالت أبويا 20 متر لقدام وسقط والدي على الأرض ودهسه مرتين في منتصف القرية".

وأكد حفيد الكسار، أن الجاني دهس والده 3 مرات، وبعد أن دهسه عاد ليضربه مرة أخرى، ومن ثم جلس على أحد المقاهي بالقرية ليشرب الشيشة، ولم يلحق أحد أن يسعف والده وتوفى بعد أن تم نقله إلى المستشفى، مشيرا إلى أن الشرطة قبضت على الجناة بأكملهم.