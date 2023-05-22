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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل حصاده.. مستوطنون يحرقون أراضي فلسطينية مزروعة بالقمح في سهل رامين

صدى البلد

قالت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الإثنين، إن مجموعة من المستوطنون، أحرقوا مساحات شاسعة من أراضي سهل رامين  المزروعة بالقمح، شرق طولكرم.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن أحد المتضررين، إن مجموعة من المستوطنين المقنعين، أشعلوا النيران في مساحات شاسعة من الأراضي المزروعة بالقمح.

وأضاف: "تواجدت ومجموعة من المزارعين بالصدفة في السهل، وقمنا بإطفاء النيران بمياه بئر يستخدم للزراعة، الأمر الذي حال دون امتداد النيران لمساحات أوسع".

وأوضح أن النيران أتت على ثمانية دونمات من أرضه، ومساحات مماثلة من أراضي أهالي رامين المزروعة بالقمح، الذي يصادف هذه الأيام موسم حصاده.

وأشار إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول، مبينا أن المستوطنين يرعون أغنامهم في السهل، إضافة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت السهل قبل أيام وأبلغت المزارعين المتواجدين فيه أن عليهم الحصول على تصاريح لهم وللجرارات الزراعية، للسماح لهم بالوصول إلى أراضيهم.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تسعى، من خلال هذه الممارسات، إلى الاستيلاء على السهل الذي يعتبر سلة غذائية لأهالي البلدة والقرى المجاورة، لأهداف استيطانية.

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