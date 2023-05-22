عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس بالدوري الإيطالي

صدى البلد

أعلنت محكمة الاستئناف الفيدرالية الإيطالية، اليوم الاثنين، خصم عشر نقاط من رصيد يوفنتوس بالدوري الإيطالي بسبب المخالفات المالية.

وبذلك قل عدد نقاط يوفنتوس من 69 نقطة إلى 59 نقطة ليتراجع من المركز الثاني إلى السابع بجدول الترتيب.

 وأصبح يوفنتوس على بعد خمس نقاط من المركز الرابع الذي تقدم له ميلان، والمؤهل لدوري أبطال أوروبا.

 ويلتقي يوفنتوس مع مضيفه إمبولي في وقت لاحق اليوم ، ويتبقى بعدها للفريق مباراتين من بينهما مواجهة حاسمة أمام ميلان.

 وفي أبريل الماضي أعادت المحكمة العليا باللجنة الأولمبية الإيطالية 15 نقطة كان قد خصمت من فريق يوفنتوس في الموسم الحالي بالدوري الإيطالي لكرة القدم بسبب المخالفات المالية المتعلقة بانتقالات والكذب على مسؤولين ماليين.

 وقبلت المحكمة الشهر الماضي استئناف يوفنتوس ضد العقوبة، كما أمرت بإجراء محاكمة جديدة في المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

 وكانت المحكمة الرياضية بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم قررت معاقبة يوفنتوس في  يناير الماضي بعد أن كشفت التحقيقات أن المخالفات المالية وفرت للنادي 90 مليون يورو (64ر98 مليون دولار) بين عامي 2018 و2020.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

يهم المواطنين .. أحمد موسى يعلن خبرا سارا علي الهواء

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

لا نستحق الفوز .. تعليق مثير من خالد الغندور على تعادل الزمالك مع الداخلية

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

بنعمل كل حاجة مع بعض| إحداهما ماتت ببشاعة والثانية غيرت اسمها واشتهرت.. تفاصيل

ترشيحاتنا

نيوكاسل يتأهل لدوري أبطال أوروبا بتعادله مع ليستر في الدوري الإنجليزي

الانتماء للفلوس.. إعلامي يعلن رحيل نجم الأهلي إلى الدوري القطري

مفاتيح وأصول حسن الخلق.. كيف تعرف عيوب نفسك؟

أسرع 5 سيارات في السوق المصري .. BMW ومرسيدس في المقدمة |صور

الشباب والرياضة: نادي الزمالك أخطرنا بتنفيذ قرار عزل رئيسه

معلومات صادمة.. 10 % من المقاطعات الأمريكية تعاني فقر مستمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مزيل العرق.. استخراج زجاجة زيت شعر من معدة عجوز بالهند

النتيجة مدهشة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب الأحمر ؟

طريقة عمل الأيس كريم بالشكولاتة فى المنزل

بنعمل كل حاجة مع بعض| إحداهما ماتت ببشاعة والثانية غيرت اسمها واشتهرت.. تفاصيل

فيديو

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ