خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس بالدوري الإيطالي

أعلنت محكمة الاستئناف الفيدرالية الإيطالية، اليوم الاثنين، خصم عشر نقاط من رصيد يوفنتوس بالدوري الإيطالي بسبب المخالفات المالية.

وبذلك قل عدد نقاط يوفنتوس من 69 نقطة إلى 59 نقطة ليتراجع من المركز الثاني إلى السابع بجدول الترتيب.

وأصبح يوفنتوس على بعد خمس نقاط من المركز الرابع الذي تقدم له ميلان، والمؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ويلتقي يوفنتوس مع مضيفه إمبولي في وقت لاحق اليوم ، ويتبقى بعدها للفريق مباراتين من بينهما مواجهة حاسمة أمام ميلان.

وفي أبريل الماضي أعادت المحكمة العليا باللجنة الأولمبية الإيطالية 15 نقطة كان قد خصمت من فريق يوفنتوس في الموسم الحالي بالدوري الإيطالي لكرة القدم بسبب المخالفات المالية المتعلقة بانتقالات والكذب على مسؤولين ماليين.

وقبلت المحكمة الشهر الماضي استئناف يوفنتوس ضد العقوبة، كما أمرت بإجراء محاكمة جديدة في المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وكانت المحكمة الرياضية بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم قررت معاقبة يوفنتوس في يناير الماضي بعد أن كشفت التحقيقات أن المخالفات المالية وفرت للنادي 90 مليون يورو (64ر98 مليون دولار) بين عامي 2018 و2020.