مرض يودي بحياة 102 شخص بدولة أفريقية.. وتحرك عاجل من الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية والنيجر، اليوم الإثنين، إطلاق حملة تطعيم ضد التهاب السحايا الذي تسبب في مصرع 102 شخص منذ يناير.

وحسب “فرانس برس”، قالت وزارة الصحة في النيجر، إن التهاب السحايا تسبب في وفاة 102 شخص، معظمهم من الأطفال، من بين أكثر من 1810 حالات مسجلة”.

وأوضحت أن “منطقة زيندر المتاخمة لنيجيريا هي الأكثر تضرّراً بوجود أكثر من 1470 إصابة و84 حالة وفاة”.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن "الظهور المتزامن لأوبئة أخرى، وانعدام الأمن ونزوح يتسبب في أزمة إنسانية طويلة الأمد”.

وأضافت: “من المرجح أن يساهم هذه الأمر في انتشار الوباء في بلدان أخرى في المنطقة الواقعة في غرب إفريقيا".