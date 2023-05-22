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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محمد رمضان يتسبب بازدحام كبير بشوارع الدقهلية ومشادات أثناء تصوير فيلم جديد..شاهد

ازدحام شوارع الدقهلية
ازدحام شوارع الدقهلية

شهد شارع بنك مصر بمدينة المنصورة تزاحما شديدا اثناء تواجد محمد رمضان لتصوير لقطات من فيلمه الجديد" عالزيرو" والذى سيعرض فى عيد الاضحى القادم وتشاركه البطولة الفنانة نيللى كريم .
كما نشبت مشادات ومشاجرات بين المواطنين فى محاولة للقاء رمضان حيث القى التحية  عليهم 

وزار الفنان محمد رمضان مدينة المنصورة حيث شهدت زحام وتكدس امام شارع البحر و ميدان أم كلثوم وفندق رمادا بسبب تواجد الفنان محمد رمضان وبرفقته الفنانة نيللي كريم.

وتواجد الفنانين داخل المدينة لتصوير أحد المشاهد السينمائية للفيلم الجديد الذى يجمعهما سويا ( ع الزيرو )، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى .
وشهدت المدينة تعزيزات امنية مشددة بسبب ازدحام وتوافد المواطنين فور علمهم بتواجد الفنان.

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الفنان محمد رمضان الدقهلية محمد رمضان لفنان محمد رمضان نيللي كريم موسم عيد الأضحى مدينة المنصورة المشاهد السينمائية عيد الأضحى ميدان أم كلثوم

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