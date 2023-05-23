بشرى لمرضى السكر بالعالم.. بنكرياس صناعي بديل آمن للأنسولين.. فيديو

أكد دكتورأسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أن البنكرياس الصناعي يقوم بنفس وظيفة البنكرياس الحقيقي، مشيرا إلى أن وظيفة البنكرياس الأساسية، يستقبل كميات السكر في الدم ويحولها لطاقة تفيد الجسم.

وقال أسامة حمدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن هناك نوع من مرض السكر، البنكرياس لا يفرز الأنسولين، وحينها لا بد لمريض السكر الحصول على الأنسولين بشكل دائم.

وتابع أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أنه لو حدث أنخفاض حاد في مستوى السكر في الجسم تكون العواقب وخيمة، مؤكدا أنالبنكرياس الصناعي يمكن أن يتم استخدامة لمرضى السكر الذين يعتمدون على الأنسولين بشكل أساسي.

عمل البنكرياس الصناعي

وكشف أسامة حمدي عن طريقة عمل البنكرياس الصناعي، قائلا "يتم وضعه على اليد ويعمل على قياس السكر على مدار الـ 24 ساعة ويرسل إلى مضخة بها انسولين مرتبطة بقسطرة وابرة “تضخ الأنسولين إلى الجسم”.

