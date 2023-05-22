التعادل السلبي يحسم مباراة المقاولون وطلائع الجيش بالدوري

حسم التعادل السلبي مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش التي اقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعه والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستحوذ لاعبو الطلائع على معظم الشوط الثانى وضغطوا بشكل مكثف فى الدقائق الأخيرة على المقاولون العرب بحثا عن هدف الفوز.

وطالب لاعبو طلائع الجيش الحكم بركلة جزاء في الدقيقة 90 بعد تدخل محمود أبو السعود على رأس أحمد أيمن منصور .

بهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده للنقطة 41 في المركز الخامس بينما تواجد طلائع الجيش في المركز السابع عشر برصيد26 نقطة بجدول ترتيب الدوري الممتاز.