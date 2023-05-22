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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيلم رعب .. أول تعليق من ميدو بعد تعادل الزمالك مع الداخلية

صدى البلد

علق أحمد حسام ميدو على تعادل الزمالك مع الداخلية بهدف مقابل هدف في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الداخلية أهدر فوزا سهلا على الزمالك الذي حاول بشتى الطرق إهداء الفوز للداخلية لكن الداخلية فرط في الفوز".

وأضاف: "أداء الزمالك غير مقبول، والزمالك محظوظ جدا كونه خرج من الشوط الأول متقدما بهدف دون رد".

وواصل: "الجميع توقع أن أوسوريو يغير من طريقة لعبه ولكن المدرب أصر على طريقة اللعب" .

وتابع: "كان الأمر سيكون ظالما إذا حقق الزمالك الفوز على الداخلية، فهناك أخطاء كبيرة من المدرب وكذلك اللاعبين".

واختتم:  "لأول مرة أشاهد الزمالك، وكأني أشاهد فيلم رعب، مثلما تكون مشدودا طوال وقت عرض الفيلم هذا ما حدث لي أثناء مشاهدة الزمالك اليوم".
 

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