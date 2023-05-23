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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نيوكاسل يتأهل لدوري أبطال أوروبا بتعادله مع ليستر في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

تأهل فريق نيوكاسل يونايتد، التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بتعادله مع ضيقه ليستر سيتي سلبًا في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 وحصد نيوكاسل نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الخامس مع تبقي جولة واحدة على نهاية الموسم.

 من جانبه اقترب ليستر سيتي خطوة جديدة من الهبوط في ظل احتلاله المركز الثالث من القاع برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن أخر مراكز الأمان، والتي يحتلها إيفرتون برصيد 33 نقطة، وبالتالي يحتاج ليستر للفوز في الجولة الأخيرة على ويستهام يونايتد مع خسارة إيفرتون أمام بورنموث لكي يبقى في دوري الأضواء.

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