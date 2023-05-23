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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رعاية جديدة.. بشرى لعشاق النادي الأهلي

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عقد رعاية النادي الأهلي هذا العام والجديد، وصلت مكاسبه إلى مليار و350 مليون جنيه.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عقد الرعاية بالنادي الأهلي ضخم للغاية، ويتبقى مكان فقط على تي شيرت الأهلي، على ظهر القميص".

وأضاف أمير هشام: "مشاركات الأهلي في البطولات المستمرة وتحقيق الإنجازات تجذب الرعاية، وهناك إحدى الشركات اتفقت بشكل شبه رسمي على الحصول على ظهر القميص للرعاية".

واختتم: "الشركة بعدما كانت اقتربت من الاتفاق؛ تم الاختلاف على المقابل المادي، ولكن هناك إحدى الشركات الجديدة ستحصل على مكان القميص في الظهر مقابل 35 مليون جنيه".

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