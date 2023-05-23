هلال: الرئيس دعا للحوار الوطني لرغبته في مشاركة الناس له بالأفكار والرؤى

أكد الدكتور علي الدين هلال، مقرر المحور السياسيبالحوار الوطني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوته في إبريل 2022 للحوار الوطني، قد جاءت لشعوره أنه ينقص شيء ما وأراد الناس أن تشاركه في الافكار والرؤى مع تدشينه للجمهورية الجديدة.

وقال علي الدين هلال، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن بناء الثقة هو مدخل الاصلاح السياسي قائلاً : " جسور الثقة بين الناس وبعضها البعض هي مدخل الاصلاح وهذا يحدث عبر التكافؤ وهذا حدث في تكوين مجلس امناء الحوار الذي لم يصدر به قرار للتشكيل سواء من رئيس الجمهورية أو الوزراء بل أنشأ نفسه بنفسه وتشكل من خلال مفاوضات وتفاهمات وشهد تعثرات كثيرة وهذا أمر طبيعي وصحي والاختلافات من ملامح صحية خاصة بعد فترة طويلة من نعت المعارضة بالعمالة وتبادل الاتهمات ".

وتابع مقرر المحور السياسي في الحوار الوطني، أن " تخوف المواطنين مشروع ومحترم ومن حق من من يتخوف أن يتخوف ولكن اقول له وارد عندما خشي الناس من عدم تمثيل المعارضة الان المعارضة كلها موجودة بداية من الشيوعي حتى حزب النور وبينهما حماة وطن والشعب الجمهوري وإرادة جيل ومستقبل وطن ".

الصورة العامة حضارية



اوشاد بأداء النخبة السياسية قائلاً : " النخبة السياسية على إختلافاتها أثبتت أنها محترمة وقادرة على الحوار دون سباب أو قذف أو كلمات جارحة صحيح حصلت اشياء عابرة حد يخرج أو حدينسحب وهذا طبيعي لكن الصورة العامة حضارية لنخبة سياسية مثقفة والتجاوزات طبيعية في كل الدنيا "

