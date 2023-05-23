مها نصار: عملت عارضة أزياء في بداية حياتي.. فيديو

قالت الفنانة مها نصار، إنها تشكر المخرجة كاملة أبو ذكري لأنها إتاحة لها فرصة عظيمة لدخولها مجال الفن من خلال عملها الدرامي واحة الغروب، الذي كان انطلاقه ناجحه لها في مجال الفن.

وأضافت "مها نصار" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنها ذهبت لعمل اختبار اختيار الممثلين للاشتراك في مسلسل واحة الغروب وكان المطلوب سيدة سمراء البشرة وهي ليست بالسمار المطلوب ولكنها قبل الاختبار قامت بوضع أدوات تجميل حتي يكون لون بشرتها سمراء ومن ثم تم اختيارها من قبل المخرجة كاملة أبو ذكري لتجسيد هذا الدور.

وتابعت مها نصار، أن كانت تعمل عارضة أزياء في بداية حياتها العملية، ومن ثم بدأت في تقديم الإعلانات إلي أن وصلت في النهاية الي دخولها مجال الفن.