عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مها نصار: عملت عارضة أزياء في بداية حياتي.. فيديو

مها نصار
مها نصار

قالت الفنانة مها نصار، إنها تشكر المخرجة كاملة أبو ذكري لأنها إتاحة لها فرصة عظيمة لدخولها مجال الفن من خلال عملها الدرامي واحة الغروب، الذي كان انطلاقه ناجحه لها في مجال الفن.

txt

مها نصار: سعيدة باشتراكي في مسلسل تحت الوصاية.. وفريق العمل كان متعاونا

txt

مها نصار تكشف عن كواليس مسلسل تحت الوصاية |فيديو

وأضافت "مها نصار" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنها ذهبت لعمل اختبار اختيار الممثلين للاشتراك في مسلسل واحة الغروب وكان المطلوب سيدة سمراء البشرة وهي ليست بالسمار المطلوب ولكنها قبل الاختبار قامت بوضع أدوات تجميل حتي يكون لون بشرتها سمراء ومن ثم تم اختيارها من قبل المخرجة كاملة أبو ذكري لتجسيد هذا الدور.

وتابعت مها نصار، أن كانت تعمل عارضة أزياء في بداية حياتها العملية، ومن ثم بدأت في تقديم الإعلانات إلي أن وصلت في النهاية الي دخولها مجال الفن.

الفنانة مها نصار المخرجة كاملة ابو ذكرى ادوات تجميل برنامج مساء دي إم سي عارضة أزياء مسلسل واحة الغروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

الكرتونة نزلت 40 جنيها| زلزال يضرب أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

الانتماء للفلوس.. إعلامي يعلن رحيل نجم الأهلي إلى الدوري القطري

ترشيحاتنا

مؤتمر العمل العربي يواصل فعالياته لليوم الثاني.. والحوار الاجتماعي خيار استراتيجي

أخبار السيارات| الأسعار الجديدة لأرخص سيارات هيونداي.. 5 سيارات "زيرو" بسعر يبدأ من 365 ألف جنيه.. اشتر هذه السيارة بـ 20 ألف جنيه فقط

تهاني تستغيث من زوجها: مقرف جدافي العلاقة الزوجية

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

انخفض إلى هذا الرقم| خسائر الدولار في السوق السوداء مستمرة.. التفاصيل والأسباب

حدث ليلا| تراجع الدولار في السوق السوداء.. ومفاجأة بشأن دخول الذهب إلى مصر.. وموقف نجم الأهلي من الرحيل للدوري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استخدامات أخرى لـ حبوب منع الحمل.. تعالج هذه الأمراض لدى النساء| تفاصيل

في ذكراه.. من هو النحات آدم حنين مؤسس سمبوزيوم أسوان الدولي؟

بعد 99 عاما.. أمريكية تحتفل بتخرج ابنها العجوز| شاهد

امرأة تتفاجأ بقلبها معروضا داخل متحف بلندن

فيديو

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ