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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مستقبله مهدد.. آجاي يمهل سموحة 3 أيام لإجراء اللازم قبل اللجوء للفيفا

صدى البلد

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة مع اللاعب آجاي، نجم الأهلي السابق. 

وكتب: "آجاي يمهل سموحة 3 أيام لسرعة إجراء جراحة عاجلة حيث إن مستقبله مهدد بالضياع بسبب خطأ في العملية الجراحية وأيضا يطالب بسداد مستحقاته كاملة وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به مع مهلة 15 يوما بالإضافة للجوء للفيفا بشكل رسمي فعليا". 

سموحة يفسخ عقد أجاي

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن سموحه يرغب في فسخ تعاقده مع اجاي خلال الفترة الحالية ولكن لم يتم الاتفاق بين الطرفين حتي الآن.

وأضاف شوبير أن اجاي فور انضمامه لسموحة أصيب ولكنه لم يقم بالعلاج الطبيعي بشكل سليم مما ادي لتفاقم الإصابة وطول مدة العلاج.

وأضاف شوبير أن آجاي لاعب مميز وملتزم وجماهير الأهلي تعشقه مشددا أنه يتمني له الاستمرار مع سموحة.

احمد شوبير نجم الاهلي السابق إجراء جراحة أجاي

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