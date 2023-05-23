عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد مراد: لاعبو الزمالك طالبوا برحيل أوسوريو والفريق حاله يزعل

صدى البلد

أكد محمد مراد الناقد الرياضي، أن هناك حالة عدم ارتياح من لاعبي الزمالك بشأن استمرار الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني، في القيادة الفنية.

وتابع مراد خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "بعض لاعبي الزمالك طالبوا بالفعل إدارة النادي برحيل كارلوس أوسوريو المدير الفني، وهؤلاء اللاعبين يشاركوا بشكل أساسي".

وأضاف محمد مراد: "ما وصل إليه الزمالك في الوقت الحالي، يزعل أي حد سواء جماهير الأهلي أو الإسماعيلي أو غيرهم من جماهير الأندية".

واختتم: "الزمالك بات قريب من الابتعاد عن المشاركات الإفريقية، والفريق داخل في منعطف خطير في المباريات المقبلة، وهناك أزمة ضغط مباريات مقبلة للفريق قبل دوري أبطال العرب، وهو ما قد يهدد تواجد الفريق في المراكز المؤهلة للبطولات الإفريقية".

FB_IMG_1684795843579
FB_IMG_1684795843579

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

الانتماء للفلوس.. إعلامي يعلن رحيل نجم الأهلي إلى الدوري القطري

يهم المواطنين .. أحمد موسى يعلن خبرا سارا علي الهواء

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

ترشيحاتنا

بتأكل عيش.. تعليق مؤثر من مدرب الزمالك السابق على مستوى الفريق

سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 23-5-2023

مكارثي: محادثات «سقف الدين» مع بايدن «بناءة» لكن دون إحراز أي تقدم

أول تحرك من وزارة الرياضة بعد هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة

المغضوب عليه.. محمد فاروق: قرار عاجل من كولر بشأن نجم الأهلي

الحرب التكنولوجية| الصين تحظر منتجات Micron الأمريكية لتشكيلها خطرا على الأمن القومي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تتفاجأ بقلبها معروضا داخل متحف بلندن

صياد يصطاد سمكة تثير رعب السوشيال ميديا في روسيا.. صور

بعد مزيل العرق.. استخراج زجاجة زيت شعر من معدة عجوز بالهند

النتيجة مدهشة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب الأحمر ؟

فيديو

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ