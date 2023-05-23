محمد مراد: لاعبو الزمالك طالبوا برحيل أوسوريو والفريق حاله يزعل

أكد محمد مراد الناقد الرياضي، أن هناك حالة عدم ارتياح من لاعبي الزمالك بشأن استمرار الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني، في القيادة الفنية.

وتابع مراد خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "بعض لاعبي الزمالك طالبوا بالفعل إدارة النادي برحيل كارلوس أوسوريو المدير الفني، وهؤلاء اللاعبين يشاركوا بشكل أساسي".

وأضاف محمد مراد: "ما وصل إليه الزمالك في الوقت الحالي، يزعل أي حد سواء جماهير الأهلي أو الإسماعيلي أو غيرهم من جماهير الأندية".

واختتم: "الزمالك بات قريب من الابتعاد عن المشاركات الإفريقية، والفريق داخل في منعطف خطير في المباريات المقبلة، وهناك أزمة ضغط مباريات مقبلة للفريق قبل دوري أبطال العرب، وهو ما قد يهدد تواجد الفريق في المراكز المؤهلة للبطولات الإفريقية".