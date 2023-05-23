حملات مكثفة لمتابعة خطوط سير سيارات الأجرة بدمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية لمواقف نقل الركاب للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المحددة ، وفى هذا السياق كثفت إدارتي المتابعة والمواقف حملاتهم لمتابعة تلك المنظومة.

حيث كشفت الحملات المُنفذة مؤخرًا عن قيام سائقي سيارتين تعملان بخط السنانية بزيادة تعريفة الأجرة، وعدم التزام سائقى ١٢ سيارة بالعمل بخط سير " الاعصر / عزب النهضة " ، وكذلك خط سير الترعة الشرقاوية.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفات ، كما تستمر متابعة تلك المنظومة بشكل دورى لمنع اى محاولات لاستغلال المواطنين.