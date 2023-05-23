نجم الزمالك السابق: الأهلي الأقرب للتتويج بدوري الأبطال

صرح كريم ذكري، لاعب الزمالك السابق، بأنه لا يحبذ التسرع في الحكم على المدرب الكولومبي الجديد لنادي الزمالك خوان كارلوس أوسوريو، رغم البداية غير الجيدة مع الفريق حتى الآن.

وقال ذكري، خلال مداخلة مع برنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، لا أريد التسرع في الحكم على مدرب الزمالك، وأنا لست من هواة الحكم على المدرب سواء بالسلب أو بالإيجاب من البداية،

وأضاف ذكري أن أوسوريو انضم إلى الزمالك في وقت صعب، لكن المدرب مع ذلك يقع في أخطاء بدائية

وحول نادي المصري البورسعيدي، الذي لعب ذكري في صفوفه، قال كريم ذكري إن المصري لديه فرصة في التتويج بكأس الرابطة تحت قيادة ميمي عبد الرازق

وحول توقعاته لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد، أشار كريم ذكري إلى أن الأهلي هو الأقرب لتحقيق لقب البطولة من نادي الوداد، حسب رأيه.