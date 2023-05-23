مجدي عبدالغني: الأهلي سيعاني الفترة المقبلة بسبب ضغط مبارياته بالدوري

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن النادي الأهلي سيعاني خلال الفترة المقبلة بسبب ضغط مبارياته في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس:" بعد إعلان جدول مباريات النادي الأهلي فى مسابقة الدوري المصري الممتاز سيعاني الفريق بشدة بسبب ضغط المباريات واللعب كل ثلاث أيام.

مجدي عبد الغني: خوض الأهلي مباريات الدوري بشكل " مضغوط" يؤثر على الفريق

وأضاف:" الأهلي سيلعب كل ثلاث أيام مباراة وذلك سيؤثر بشدة على مستوي النادي الأهلي.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة إنبي ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز