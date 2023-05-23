بقيت محفوظ.. خالد الغندور يهاجم زيزو بعد إهدار ركلة جزاء بمباراة الداخلية

هاجم الإعلامي خالد الغندور، أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد إهداره لركلة جزاء أمام الداخلية في الدوري.

وكانت مباراة الزمالك والداخلية قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك: “زيزو عنده تصميم طول الوقت إن هو ياخد ضربة الجزاء، في وقت من الأوقات ربنا كرمه وكان يسجل ضربات جزاء مهمة ومؤثرة رغم أنه بدأ يتحفظ، وكلنا كمشاهدين للمباريات نعلم الطريقة التي سيسدد بها زيزو، ضربة الجزاء”.



وتابع: “أي حارس مرمى يعلم طريقة زيزو، في تسديد ضربات الجزاء، وهذا أدى إلى أن في 10 ضربات جزاء، زيزو أهدر منها 5، لذلك يجب أن يغير اللاعب طريقته في التسديد”.

تعليق خالد الغندور على إهدار زيزو لركلة جزاء

واختتم: “كان يجب أن يسدد مصطفى شلبي، ضربة الجزاء في مباراة الداخلية؛ لأنه أخر لاعب سجل ضربة جزاء وكانت في مباراة المقاولون العرب، لأن زيزو، محفوظ لحراس المرمى، ضربة الجزاء التي أضاعها زيزو، كانت ستنهي المباراة لصالح الزمالك”.