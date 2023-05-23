مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات الهامة على صعيد الدوريات المختلفة، والتي يأتي أبرزها مباراة الأهلي ضد إنبي، وبرشلونة أمام بلد الوليد.

مباريات الدوري المصري

أسوان ضد البنك الأهلي - الساعة 7 مساء - على قناة أون تايم سبوت 2

الأهلي ضد إنبي - الساعة 9:30 مساء - على قناة أون تايم سبورت

فاركو ضد سموحة - الساعة 9:30 مساء - على قناة أون تايم سبورت 2

مباريات الدوري الإسباني

سيلتا فيجو ضد جيرونا - الساعة 8:30 مساء - على قناة بي إن سبورت

ريال سوسييداد ضد ألميريا - الساعة 8:30 مساء - على قناة بي إن سبورت

بلد الوليد ضد برشلونة - الساعة 11 مساء - على قناة بي إن سبورت بريميوم 1

مباريات كأس العالم للشباب

الولايات المتحدة الأمريكية ضد جزر فيجي - الساعة 9 مساء - على قناة بي إن سبورت اتش دي 2

أوزبكستان ضد نيو زيلندا - الساعة 9 مساء - على قناة بي إن سبورت اتش دي بريميوم 3

الإكوادور ضد سلوفاكيا - الساعة 12 منتصف الليل - على قناة بي إن سبورت اتش دي بريميوم 3

الأرجنتين ضد جواتيمالا - الساعة 12 منتصف الليل - على قناة بي إن سبورت اتش دي بريميوم 2

مباريات الدوري السعودي

العدالة ضد الهلال - الساعة 7 مساء

النصر ضد الشباب - الساعة 9:30 مساء

الاتحاد ضد الباطن - الساعة 9:30 مساء