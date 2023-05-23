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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رقصة بجامعة حكومية تثير جدلا واسعا على السوشيال.. اعرف القصة؟

صدى البلد

أثارت رقصات بجامعة اليرموك الحكومية بالأردن الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوم بها  طلاب من جنسية آسيوية ، واصفين تلك الرقصة بالغريبة فقد ظهر الطلبة في الفيديو وهم يرقصون أمام مجسم شبهه ناشطون بالصنم.

تعد تلك الراقصات ضمن فعاليات معرض للجاليات  ويهدف الطلبة منها عرض عاداتهم وتقاليدهم وموروثهم من خلال المعرض .

  قد شاركت في المعرض العديد من الجنسيات المختلفة وذلك لعرض ثقافات بلادهم، وقد كان العرض لتقليد شعبي رياضي يؤديه بعض من سكان جزيرة بالي بإندونيسيا و التي يقطنها أغلبية هندوسية ومسيحية وأقلية مسلمة تشكل 10%.

 

جامعة اليرموك جامعة اليرموك الحكومية مواقع التواصل الاجتماعي فعاليات معرض

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