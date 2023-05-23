نيوكاسل يضمن المشاركة بـ«دوري أبطال أوروبا» المقبلة بتعادله مع ليستر سيتي بالبريميرليج

حجز نيوكاسل يونايتد مقعداً في دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله مع ضيفه ليستر سيتي، دون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين، ضمن المرحلة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وصار رصيد الماكبايس 70 نقطة في المركز الثالث، ولن يستطيع ليفربول (66 نقطة) اللحاق به مع تبقي جولة واحدة فقط على النهاية.

ومن ناحية ليستر، كان الفريق بأمس الحاجة للفوز للهروب من شبح الهبوط، ولكن نقطة في معقل واحد من أفضل فرق البريميرليج ليست بالسيئة أبداً.

وصار رصيد الثعالب 31 نقطة في المركز الثامن عشر وتعادلوا بالنقاط مع صاحب المركز التاسع عشر ليدز يونايتد.

