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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تونس تخسر أمام إنجلترا في مستهل مشوارها ببطولة كأس العالم للشباب بالأرجنتين

صدى البلد

خسر منتخب تونس أمام إنجلترا بهدف نظيف في بطولة كأس العالم للشباب 2023، المقامة بدولة الأرجنتين.

والتقى المنتخبان على ملعب «سويداد دي لا بلاتا»، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بمونديال الأرجنتين 2023.

وأحرز دين سكارليت، لاعب توتنهام والمنتخب الإنجليزي، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25، بعد تمريرة حاسمة من هارفي فيل، نجم تشيلسي الشاب، ليحصل منتخب الأسود الثلاثة على أول 3 نقاط، بينما أصبح نسور قرطاج دون أي نقطة بعد أول مباراة.

وتضم المجموعة المجموعة الخامسة كلًا من تونس وإنجلترا والعراق وأوروجواي، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني للدور القادم.

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