يبدأ عرضها غدا.. دور السينما تستقبل 3 أفلام| اعرف أسمائها وقصتها

استقبلت دور العرض السينمائي، أفلام "شوجر دادي" و"رهبة" المقرر انطلاق عرضهما، غدا الأربعاء، وفيلم "19 ب"، والمقرر عرضه يوم 30 مايو الجاري.

فيلم "شوجر دادي" تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، مي الغيطي، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين.

الفيلم يدور في إطار كوميدي، حيث يتناول قصة رجل يمر بـ"أزمة منتصف العمر"، إذ يعيش حالة مراهقة متأخرة تدفعه لإقامة علاقة سرية مع راقصة تقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

أما فيلم "رهبة" فهو بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، محمد لطفي، ثراء جبيل، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، محمد القس، إسماعيل فرغلي، مصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

ينتمي "رهبة" إلى نوعية الأفلام الكوميدية، حيث تدور أحداثه وراء أحد مصانع الكراسي، ويتضمن الفيلم عددا من المشاهد الكوميدية المتنوعة والممتعة، حيث تدور الأحداث حول قصة حب تجمع بين أحمد الفيشاوي والفنانة ثراء جبيل، كما تجسد سما إبراهيم شخصية والدة الفيشاوي، بينما تظهر نسرين أمين بشخصية شقيقته التي تعمل كمطربة شعبية.

أما فيلم "19 ب" فهو بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، ومن تأليف وإخراج أحمد عبدالله، وينتمي إلى نوعية أفلام الدراما، وتدور قصة الفيلم حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في ڤيلا قديمة منذُ ستينات القرن الماضي، لتصبح الڤيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.