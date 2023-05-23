فريق سيدات الزمالك يتسلمن الميداليات الذهبية وكأس بطولة إفريقيا لأبطال الطائرة

سلم كمال دقيش وزير الشباب والرياضة التونسي بحضور السفير إيهاب فهمي سفير جمهورية مصر العربية ، نادي الزمالك المصري كأس بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة سيدات؛ بعد فوزه على نادي الأنابيب الكيني بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد خلال مباراة النهائي التي جمعتهما مساء الإثنين في قاعة نابل.

وشهد نهائي البطولة الأفريقية للأندية المقامة بتونس من 10 إلى 23 مايو الجاري، تتويج نادي الزمالك المصري بالميدالية الذهبية ونادي الأنابيب الكيني بالميدالية الفضية في حين توج النادي النسائي بقرطاج بالميدالية البرنزية بحلوله في المرتبة الثالثة.

حضر مراسم التتويج كل من السفير إيهاب فهمي سفير جمهورية مصر العربية ، وأحمد مرتضى المشرف على الألعاب بنادي الزمالك، ووالية نابل صباح ملاك ورئيسة الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة بشرى حجيج ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية محرز بوصيان وعدد من القيادات الرياضية.

من جهتها، أشادت رئيسة الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة بريادة تونس تنظيميا وبالمستوى المتميز والمجهودات المبذولة لإنجاح بطولة الأندية الافريقية للكرة الطائرة.