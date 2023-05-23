لإقرار ميزانية إسرائيل.. اتفاق جديد بين حزبي الليكود وعوتسما يهوديت ينهي الأزمة

توصل الليكود وعوتسما يهوديت إلى اتفاق بشأن الميزانية ، وذلك في نهاية اجتماع طويل بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير .

كجزء من الاتفاقية ، ستتلقى عوتسما يهوديت مبلغ 250 مليون شيكل إضافي لوزارتي النقب والجليل.

وبموجب الاتفاق بين الطرفين، سيحصل حزب "عوتسما يهوديت" على مبلغ إضافيّ قدره 250 مليون شيكل، من فائض ميرزانيات الوزارات الأخرى.

يأتي ذلك في ظل مساعي الحكومة للمضي قدما في إجراءات المصادقة على الميزانية العامة وقانون التسويات؛ علما بأن الموعد النهائي للمصادقة على الميزانية هو 29 مايو الجاري، وعدم المصادقة على الميزانية بالقراءتين الثانية والثالثة حتى ذلك الحين سيؤدي إلى حل الكنيست أوتوماتيكيا والتوجه لانتخابات عامة جديدة.



وينطلق الثلاثاء، التصويت على البنود المختلفة في تشريع قانون التسويات المرافق لقانون الميزانية، علما بأن الهيئة العامة للكنيست شرعت اليوم بمناقشة القوانين المتعلقة بالميزانية، عبر عرض القوانين من قبل رؤساء اللجان المختلفة في الكنيست.

ومساء الثلاثاء، من المقرر أن يلقي نتنياهو ووزير المالية خطابين منفصلين أمام الهيئة العامة للكنيست، بالإضافة إلى خطاب لرئيس المعارضة، يائير لبيد، ورئيس لجنة المالية في الكنيست، عضو الكنيست موشيه غفني. بعد ذلك، سيبدأ التصويت ومن المتوقع أن يستمر حتى الساعات المتأخرة من ليل الثلاثاء - الأربعاء.

وفي وقت سابق الإثنين، توصل نتنياهو إلى تسوية للخلافات حول الميزانية العامة للدولة مع الحريديين، وأعلن الليكود على توقيع اتفاق مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير البناء والإسكان، يتسحاق غولدكنوب، يقضي بتحويل مبلغ بقيمة 250 مليون شيكل لمعاهد تعليم التوراة دون خرق السقف المحدد للميزانية.