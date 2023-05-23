نادي الداخلية: أهدرنا العديد من الفرص أمام الزمالك

أكد عثمان الدسوقى المشرف العام لكرة القدم بنادى الداخلية، أن فريقه أهدر العديد من الفرص المحققه للتهديف أمام الزمالك في الدوري.

وتعادل الداخلية مع الزمالك 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء امس، الإثنين، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وأوضح عثمان الدسوقى خلال تصريحات تلفزيونية قائلا " هناك 6 فرق تنافس على الهبوط حتى الان و حيث المباريات المتبقية لكل فريق تعتبر بمثابة نهائى كأس لحصد النقاط " .

وأشار عثمان الدسوقى قائلا " ان هناك أمورا لابد من مواجعتها مره آخرى فى لائحة بطولة الدورى الممتاز اهمها الموافقة على ضم 8 لاعبين اجانب لكل فريق وهذا يؤثر على اللاعبين المصريين و منتخب مصر وهل يوجد مهاجم و مدافع مصرى حاليا " .