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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. الدخان والرماد يكسوان كاتانيا جراء ثوران بركان إتنا

صدى البلد

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا مصورا عن تطورات بركان إتنا أحد البراكين الأكثر نشاطًا في العالم دخاناً ورماداً أثناء ثوران جديد.

وانتشر الغبار والدخان بكميات كثيفة في مدينة كاتانيا الإيطالية الأحد جراء إطلاق بركان إتنا أحد البراكين الأكثر نشاطًا في العالم دخاناً ورماداً أثناء ثوران جديد.

 

ويُعد بركان إتنا الذي يبلغ ارتفاعه 3324 مترًا أعلى بركان ناشط في أوروبا، وقد ثار مرات عدة خلال الـ 500 ألف عام الماضية.

 

وخلال العام الماضي، مر حوالي 10 ملايين مسافر عبر مطار كاتانيا الدولي في الجزء الشرقي من صقلية، أحد أشهر الوجهات السياحية في إيطاليا.

بركان إتنا مدينة كاتانيا كاتانيا بركان اوروبا اخبار التوك شو

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