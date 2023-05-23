عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 197 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بالغربية

أدوية بيطرية بالغربية
أدوية بيطرية بالغربية

ضبطت مديرية الطب البيطرى بالغربية، 197 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

عقب اجتماع وزير التنمية المحلية.. محافظ الغربية يناقش موقف توريد القمح

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية ، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية ، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية ، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 197 عبوة.

أيمن عاشور يفتتح عددًا من المنشآت التعليمية والخدمية بجامعة طنطا

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

أدوية بيطرية احكام السيطرة الجهات المعنية التنمية المحلية الأدوية البيطرية الدكتور حاتم أنور الطب البيطري الطب البيطري بالغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الكرتونة نزلت 40 جنيها| زلزال يضرب أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

تهاني تستغيث من زوجها: مقرف جدا في العلاقة الزوجية

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

أسعار الكهرباء 2023 يوليو المقبل

حضر زوجها وعشيقها في غرفة النوم.. ماذا فعلت سيدة الهانوفيل؟

موضوعات متعلقة

توريد 134 ألف طن قمح منذ انطلاق موسم الحصاد بصوامع الغربية

ترشيحاتنا

الصين لـ مجموعة السبع: لن تتمكنوا من استغفال العالم وغسل دماغه

أزمة الديون تتصاعد في أمريكا.. شبح الركود والإفلاس يهددان الاقتصاد العالمي |قراءة

إذاعة عبرية تكشف مصدر قلق جيش الاحتلال بالضفة حاليا

لسماع أقوالهم| استدعاء شهود العيان في واقعة العثور على جثة شاب بمدينة نصر

بث مباشر|الرئيس السيسي يفتتح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية

الرئيس السيسي يفتتح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر مفاجأة.. لن تصدق تكلفة إطلالة ياسمين صبري

رقصة بجامعة حكومية تثير جدلا واسعا على السوشيال.. اعرف القصة؟

انخفض إلى هذا الرقم| خسائر الدولار في السوق السوداء مستمرة.. التفاصيل والأسباب

استخدامات أخرى لـ حبوب منع الحمل.. تعالج هذه الأمراض لدى النساء| تفاصيل

فيديو

طليقة سعد الصغير تتهمه وزوجته بالاعتداء عليها.. فيديو جراف

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ