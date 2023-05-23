إذاعة عبرية تكشف مصدر قلق جيش الاحتلال بالضفة حاليا



كشف إذاعة "كان" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، عن أكثر ما يسبب القلق حالياً للجيش الإسرائيلي خلال اقتحاماته اليومية لمدن وقرى الضفة الغربية.



وقالت الإذاعة، "باتت تشكل العبوات الناسفة المستخدمة من قبل مجموعات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، مصدر القلق الجيش الإسرائيلي خاصة أنها بدأت أكثر تأثيرًا".

وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي بات ينظر بقلق لهذه الظاهرة، بعد أن رصد منذ الشهر الماضي تزايدًا ملحوظًا في استخدام هذه العبوات خاصة في منطقة نابلس ".

ونقلت الإذاعة عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله، إن "العملية في مخيم بلاطة بالأمس كان هدفها تدمير معمل لإنتاج هذه العبوات، وتم اعتقال 3 يشتبه بقيامهم بتصنيع تلك العبوات".

وبحسب الإذاعة فإن "إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة منذ أسابيع جراء تفجير عبوة ناسفة في نابلس قرب جيب عسكري محصن، أشعل إنذارًا في أوساط المؤسسة العسكرية والأمنية، وبداية الشهر الجاري بدأ يتغير التصور لدى تلك الجهات للعمل على محاربة هذه الظاهرة".

وأوضحت أنه "بعد أسبوع من تلك الحادثة، انفجرت عبوة ناسفة داخل شقة سكنية بعد محاصرتها، وكانت تستهدف مجموعة من الجنود الإسرائيليين في أعقاب اقتحامها، إلا أنه لم تقع إصابات".

وأكد مسؤول أمني إسرائيلي للإذاعة، أن قوات الجيش تراقب هذه الظاهرة عن كثب ودراستها وتحسين أساليب القدرات التشغيلية والعملياتية باستمرار للتعامل معها.