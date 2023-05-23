في أحدث حملة اعتقالات.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 من شمال رام الله ونابلس

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، باعتقال 2 فلسطينيين من بلدة المغير شمال شرق رام الله، والثالث من بيرزيت شمال رام الله.

وقالت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين ياسر حج محمد (62 عاما)، وعلاء حج محمد (48 عاما)، للضغط على نجليهما لتسليم أنفسهما، وذلك بعد أن هاجمت منزلهما، وقامت بتفتيشها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أيسر كنعان، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه في بلدة بيرزيت.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مواطنا من مدينة نابلس.

وقالت مصادر أمنية لـ "وفا" بأن قوة احتلالية اقتحمت منطقة المساكن الشعبية في المدينة وهاجمت أحد المنازل واعتقلت محمد صبيح طبنجة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قرية سالم شرق نابلس، وقامت بتفتيش عدد من المنازل.