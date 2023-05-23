الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا من أراضي الـ48

قامت شرطة الأحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأعتقال 14 فلسطيني من قرية صندلة في أراضي الـ48، كما هجمت على عدد من المنازل وفتشتها.

وصرحت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، أن الشرطة الإسرائيلية قامت بأعتقال 14 شابا فلسطينياً، وشنت حملة اعتقالات واسعة فيها، واقتحمت عشرات المنازل وفتشت بمحتوياتها والتحقيق مع سكانها.

وأعلنت "وفا" أن من بين المعتقلين وجميعهم من عائلة العمري: أحمد عبد، وعمر الجمال، ومحمد أكرم، ومهند جهاد، ونديم، ويمان، ومحمد وجيه، وعبد الله الأحمد، والغالبية من المعتقلين أصدقاء الشهيد ديار العمري.

وقامت عائلة الشهيد العمري وأهالي صندلة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة المركزية في الناصرة، بالتزامن مع موعد بدء محاكمة القاتل موكين.