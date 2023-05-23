وزير مغربي: نحيي رعاية مصر للعمل العربي المشترك

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات بالمملكة المغربية يونس إسكوري، أن التجربة المصرية في التنمية بمجالاتها المختلفة، طموحة.. مشيرا إلى ضرورة تبادل الخبرات بين البلدين في سبيل تحقيق التنمية.

وأشاد الوزير المغربي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الثلاثاء/ - بتنظيم مصر لمؤتمر العمل العربي في دورته الـ49 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا "إننا نحيي المصريين على تميزهم وتفوقهم ودعمهم ورعايتهم للعمل العربي المشترك".

وأكد الوزير المغربي على العلاقة الوطيدة التي تجمع بين مصر وبلاده في العديد من المجالات ، والعلاقات الطيبة التي تربط المصريين والمغاربة .. مشيرا إلى التعاون الكبير أيضا مع وزير القوى العاملة حسن شحاتة.

وأثنى الوزير المغربي على التجربة المصرية في التدريب المهني، موضحا أن المغرب لديه تجارب جديدة في مجالات التشغيل وتوفير فرص العمل يمكن مشاركتها مع باقي الدول، موضحا أن كل دولة تقوم بتحديد أولوياتها وتلزم نفسها كحكومة أن تجتمع مع الأطراف الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال) من أجل جدولة الإصلاحات الكبيرة قيد الإنجاز وهناك إصلاحات تتعلق بتشريعات العمل وآليات تتعلق بالعمالة العربية، ويوجد عمل كبير في مجال التضامن العربي.

كانت فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (49) افتتحت أعمالها أمس الاثنين، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.