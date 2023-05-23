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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

6 قتلى بهجوم مسلح على حقل للنفط في باكستان

هجوم على حقل نفط
هجوم على حقل نفط في باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 6 أشخاص من بينهم جنود شبه عسكريين وحارسان، بعد أن هاجم الإرهابيون حقلا للنفط بالقرب من جيرجيري في كاراك، شمال غرب البلاد.

وتشير التقارير في وسائل الإعلام المحلية إلى أن بعض الرجال المسلحين غير المعروفين هاجموا حقلا للنفط بالقرب من جيرجيري، خيبر بوختوخوا، مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص من بينهم أربعة من قوات حرس الحدود واثنان من حراس الأمن، بينما يظل مسئول واحد مفقودا.

وأجبرت الاستجابة الانتقامية القوية من قبل الموظفين شبه العسكريين المهاجمين على الهروب.

في العام الماضي، داهم بعض الإرهابيين المسلحين حقلا للنفط وقتلوا حراس الأمن. انتزع المهاجمون أيضًا مسئولًا أثناء الفرار.

ومنذ حوالي أسبوع، قتل أكثر من عشرة أشخاص في معركة بنادق بين القوات شبه العسكرية والمقاتلين الذين اقتحموا قاعدتهم وأخذوا العائلات كرهائن، في بلوشستان.

كما هاجم المقاتلون المسلحون مجمعًا فيلق الحدود في منطقة باغ المسلم في بلوشستان واحتجزوا ثلاث عائلات كرهائن في كتلة سكنية.

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