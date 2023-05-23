بعد خصم 10 نقاط .. أليجري يحسم مصيره مع يوفنتوس

حسم ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، الجدل حول مصيره مع البيانكونيري في الموسم المقبل.

وقال أليجري في تصريحات أبرزها فابرزيو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" إذا تركت يوفنتوس الآن، سأكون أول الجبناء، وأنا لا ألوم الفريق على أي شيء".

خصم 10 نقاط من يوفنتوس

كانت محكمة الاستئناف الفيدرالية الإيطالية، أعلنت أمس الاثنين، خصم عشر نقاط من رصيد يوفنتوس بالدوري الإيطالي بسبب المخالفات المالية.

وبذلك قل عدد نقاط يوفنتوس من 69 نقطة إلى 59 نقطة ليتراجع من المركز الثاني إلى السابع بجدول الترتيب.

يذكر أن نابولي حسم لقب الدوري الإيطالي قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.