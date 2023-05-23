عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: نجاح تجربة الميكنة في القطن وتعميمها خلال الموسم الحالي

صدى البلد

قام د عبدالناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن وقيادات المعهد بحضور تجربتين للزراعة الآلية للقطن الأولى ٥ أفدنة للصنف جيزة ٩٤ والثانية ٥ أفدنة للصنف جيزة ٩٢ بالبلانتر الآلي ببذرة منزوعة الزغب وبمعدل ٨  كيلو للفدان.

بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتنفيذ تجارب زراعة آلية لمحصول  القطن من الخدمة والزراعة وحتى الجني الآلي وذلك لوضع الأسس نحو ميكنة القطن وتقليل تكاليف إنتاجه مما يحقق اكبر استفادة وتحقيق أعلى دخل للمزارع الي جانب التأكد عمليا ان أصناف القطن المصري جاهزة الجني الآلي والزراعة الالية وتحت إشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

 

وأشار "رضوان" إلى أن جميع الأعمال والعمليات الزراعية سوف تتم آليا طول الموسم بالاشتراك مع معهد بحوث الهندسة الزراعية .
 

‏حضر التجربة ‏الدكتور ياسر المنسى وكيل المعهد للإرشاد و والدكتور وليد يحيى رئيس قسم بحوث تربية القطن السابق ووكيل صندوق تحسين الاقطان المصرية والدكتور محمد عزت رئيس بحوث قسم المحافظة على أصناف القطن والدكتور محمد ابواليزيد  رئيس  قسم بحوث تربيه القطن والدكتور ياسر عبد الرؤوف مدير محلج سخا ورئيس بحوث تربية القطن و الدكتور/محمد اللاوندى رئيس قسم بحوث المحافظة على القطن الأسبق   الدكتور/صلاح صابر رئيس الفريق البحثي بسخا لتربية القطن  والدكتور/احمد الشامي باحث قسم المحافظة ووكيل محطة بحوث سخا السابق والدكتور رامي عمارة باحث بمعهد بحوث الهندسة، ‏والفريق البحثي بمحطة سخا محافظة كفر الشيخ.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

الكرتونة نزلت 40 جنيها| زلزال يضرب أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

تسريب امتحان اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية بالجيزة والمديرية تحقق

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الفلاحين: إجراء حكومى يؤدي إلى انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق

الزراعة × المحافظات| متابعة توريد القمح.. واستمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

هل يجزئ توزيع ثمن الأضحية على الفقراء بدلا من الذبح.. الإفتاء تحسم الخلاف

الدفاع الأوكرانية تكشف أخر التطورات في باخموت.. وإعلان مقلق من وكالة الاستخبارات

وكأنها شوارع لندن| مصر تتحول لبيئة نظيفة وتحول 1962 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعي

وزير التموين يواصل اجتماعاته في إيطاليا لوضع تفاصيل إنشاء أسواق اليوم الواحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان ونيللي كريم يستكملان تصوير "ع الزيرو" فى المنصورة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

سعر مفاجأة.. لن تصدق تكلفة إطلالة ياسمين صبري

رقصة بجامعة حكومية تثير جدلا واسعا على السوشيال.. اعرف القصة؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

تصوير فيلم.. هكذا استقبل الجمهور محمد رمضان في المنصورة |فيديو جراف

طليقة سعد الصغير تتهمه وزوجته بالاعتداء عليها.. فيديو جراف

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ