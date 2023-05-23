الزراعة: نجاح تجربة الميكنة في القطن وتعميمها خلال الموسم الحالي

قام د عبدالناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن وقيادات المعهد بحضور تجربتين للزراعة الآلية للقطن الأولى ٥ أفدنة للصنف جيزة ٩٤ والثانية ٥ أفدنة للصنف جيزة ٩٢ بالبلانتر الآلي ببذرة منزوعة الزغب وبمعدل ٨ كيلو للفدان.

بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتنفيذ تجارب زراعة آلية لمحصول القطن من الخدمة والزراعة وحتى الجني الآلي وذلك لوضع الأسس نحو ميكنة القطن وتقليل تكاليف إنتاجه مما يحقق اكبر استفادة وتحقيق أعلى دخل للمزارع الي جانب التأكد عمليا ان أصناف القطن المصري جاهزة الجني الآلي والزراعة الالية وتحت إشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأشار "رضوان" إلى أن جميع الأعمال والعمليات الزراعية سوف تتم آليا طول الموسم بالاشتراك مع معهد بحوث الهندسة الزراعية .



‏حضر التجربة ‏الدكتور ياسر المنسى وكيل المعهد للإرشاد و والدكتور وليد يحيى رئيس قسم بحوث تربية القطن السابق ووكيل صندوق تحسين الاقطان المصرية والدكتور محمد عزت رئيس بحوث قسم المحافظة على أصناف القطن والدكتور محمد ابواليزيد رئيس قسم بحوث تربيه القطن والدكتور ياسر عبد الرؤوف مدير محلج سخا ورئيس بحوث تربية القطن و الدكتور/محمد اللاوندى رئيس قسم بحوث المحافظة على القطن الأسبق الدكتور/صلاح صابر رئيس الفريق البحثي بسخا لتربية القطن والدكتور/احمد الشامي باحث قسم المحافظة ووكيل محطة بحوث سخا السابق والدكتور رامي عمارة باحث بمعهد بحوث الهندسة، ‏والفريق البحثي بمحطة سخا محافظة كفر الشيخ.