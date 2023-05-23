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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوى العاملة: توقيع اتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية قريبا

صدى البلد

قال حسن شحاتة وزير القوى العاملة ، إنه من المقرر أن يتم توقيع اتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية  قريبا ، والتي بموجبها يتم قياس مستوى المهارة لدى العامل المصري قبل العمل بالسعودية، وذلك تماشيا مع  متطلبات سوق العمل السعودي، فضلا عن افتتاح "وحدة ما قبل المغادرة"، الملحقة بمبنى وزارة القوي العاملة ،والتي تهدف إلى توعية العامل بحقوقه وواجباته، وتشريعات وقوانين البلدان التي سوف يعمل فيها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير ، اليوم الثلاثاء ،مع عبد الله أبو ثنين نائب وزير الموارد البشرية والاجتماعية لقطاع العمل السعودي والوفد المرافق له ، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته 49  والذي تنظمه منظمة العمل العربية والمنعقد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي بدأت فعالياتها أمس الأثنين في القاهرة ، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومات ، وأصحاب أعمال ، وعمال" من 21 دولة عربية .

وأكد حسن شحاتة عمق العلاقات المصرية السعودية على مر التاريخ في كافة المجالات، والتي تتسم بالاستمرارية ، مثمنا التعاون المشترك بين الوزارتين .

ومن جانبه أعرب المسئول السعودي عن سعادته بهذا اللقاء، موضحاً أن العمالة المصرية تحظى باهتمام وتقدير من الجانب السعودي ، مشيراً إلى أن العمالة المصرية التي تعمل بالمملكة من أعلى نسب العمالة داخل سوق العمل السعودي ، مثمناً التعاون مع وزارة القوى العاملة ، مشيداً بالخطوات التي تتبعها الوزارة بشأن توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم ،خاصة وأن سوق العمل السعودي يتسع لأعداد جديدة من العمالة المصرية في بعض المهن. 

كما ناقش اللقاء أوضاع العمالة المصرية في المملكة ، ودور التدريب المهني في تأهيل العمالة المناسبة للعمل بالخارج ، فضلا عن استعداد وزارة الموارد البشرية لتقديم الدعم والتعاون فيما يخص نشر الثقافة العمالية حول سوق العمل بالمملكة .

 

 

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