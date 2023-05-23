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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: قارتنا ضحية للفيضانات والجفاف منذ 1970

رئيس مفوضية الاتحاد
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

استهل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حديثه- في الجلسة الافتتاحية لـ الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي  للتنمية- موجهًا رسالة تحية لمصر:"  أحيي مصر على استضافتها الاجتماعات السنوية لمجوعة البنك الأفريقي للتنمية".

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لـ الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي  للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، إن تمويل تغير المناخ والتمويل الأخضر هو موضوع الساعة بشكل لافت للنظر، فالأضرار الناتجة من التغير المناخي مدمرة، متابعًا أن منذ عام 1970 أفريقيا كانت ضحية للفيضانات وحالات الجفاف التي أدت إلى خسائر هائلة في الإيرادات.

وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن ذلك يخلق ضرورة الاتفاق على مصادر التمويل المناسبة التي تحتاجها أفريقيا للتكيف مع تبعات التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن القضية الرئيسية هي جذب الاستثمار الأجنبي.
 

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي  للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء.
 

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