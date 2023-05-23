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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يطلق مهمة مدنية لتعزيز مرونة الأمن في مولدوفا

صدى البلد

 أطلق الاتحاد الأوروبي مهمة شراكة مع جمهورية مولدوفا، بموجب سياسة الأمن والدفاع المشتركة، لتعزيز مرونة قطاع الأمن في البلاد من خلال نشر بعثة أوروبية مختصة في هذا الملف .

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي ، أن الهدف من البعثة، التي أنشئت رسميًا في 24 أبريل الماضي بناءً على طلب سلطات مولدوفا، هو المساهمة في تعزيز هياكل إدارة الأزمات في مولدوفا وتعزيز قدرتها على الصمود أمام التهديدات المختلطة، بما في ذلك الأمن السيبراني ومواجهة التلاعب بالمعلومات الأجنبية والتدخل .

وأضاف البيان: تحقيقًا لهذه الغاية، ستقدم البعثة المشورة على المستوى الاستراتيجي وتحديد الاحتياجات لبناء القدرات..مشيرًا إلى تفاقم الأزمات التي تهدف إلى زعزعة استقرار جمهورية مولدوفا بشكل ملحوظ منذ بداية العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، الأمر الذي يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار وأمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
 

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