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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحق اشتري.. تطور جديد في أسعار الذهب اليوم| عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد  أسعار الذهب خلال تعاملات الساعات القليلة الماضية حالة من الاستقرار النسبي علي مستوي جميع الأعيرة حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر  شهرة في الأسواق 2,455 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 


وتعد  أسعار الذهب من بين وسائل الادخار الآمنة فى ظل تقلبات الأسعار التي تشهدها الأسواق وبالتالي يلجأ المستثمرين إلي المعدن الأصفر باعتبار وعاء آمن.

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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

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سعر الذهب عيار 21 اليوم 23-5-2023

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء محلات الصاغة  بدون مصنعية حالة من الاستقرار النسبي حيث جاءت متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :- 


عيار 24 بيع 2,783 شراء 2,806
عيار 22 بيع 2,551 شراء 2,572
عيار 21 بيع 2,435 شراء 2,455
عيار 18 بيع 2,087 شراء 2,104
عيار 14 بيع 1,623 شراء 1,637
عيار 12 بيع 1,391 شراء 1,403
الاونصة بيع 86,547 شراء 87,258
الجنيه الذهب بيع 19,480 شراء 19,640
الكيلو بيع 2,782,857 شراء 2,805,714
 

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة تراجع نتيجة استقرار الدولار حيث أشارت تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي حول إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة .

وسجلت أسعار الذهب  في المعاملات الفورية حلبة انخفاض 0.2 % إلى 1971.79 دولار للأوقية (الأونصة)، كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1975.00 دولار للأوقية.


وعلي مستوي آخر فقد ارتفع مؤشر الدولار 0.1 % مما يجعل الذهب أعلى سعرا بالنسبة للمشترين في الخارج.

وارتفعت أسعار الذهب 1% يوم الجمعة الماضية بعدما قال رئيس الاحتياطي الاتحادي إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

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وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 23.62 دولار للأوقية، كما هبط البلاتين 0.4 % إلى 1058.62 دولار وخسر البلاديوم 0.5 % مسجلا 1505.56 دولار.

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