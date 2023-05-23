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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 162 كرتونة زيت طعام مدعم خلال حملة تموينية بالعدوة بالمنيا

ضبط زيت مدعم بالمنيا
ضبط زيت مدعم بالمنيا

تواصل مراكز محافظة المنيا تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت الغذائية والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدي توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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من جانبه، قال أحمد خلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، إنه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة على الأسواق والبدالين التموينيين والمحلات العامة بدائرة المركز بالتنسيق مع إدارة التموين والجهات المعنية.

أسفرت عن ضبط 162 كرتونة زيت طعام مدعم، والمحظور بيعه خارج الإطار التمويلي، وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء، حيث تم التحفظ علي الكمية المضبوطة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

 

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