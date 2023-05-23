قبل كارثة 1 يونيو.. تراجع الأسهم الأوروبية صباح اليوم| تفاصيل

تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع استمرار مفاوضات سقف الديون الأمريكية، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

انخفض المؤشر ستوك اكس 600 الأوروبي بنسبة 0.27٪ في التعاملات المبكرة ، مع تباين القطاعات.

وانخفضت السلع المنزلية بنسبة 1٪ مع انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 0.5٪ ، بينما ارتفعت الاتصالات بنسبة 0.5٪.

سيراقب المستثمرون صدور أرقام مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو ، بعد أن فاقت أرقام أبريل التوقعات.

يوم أمس الإثنين ، قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي إنه عقد اجتماعًا ”مثمرًا” و ”محترفًا” مع الرئيس جو بايدن حول كيفية رفع سقف الديون ، لكن الاثنين لم يتوصلا إلى اتفاق.

يُنظر إلى الأول من (يونيو) على أنه أقرب تاريخ قد تتخلف فيه الولايات المتحدة عن السداد ، مما يعني كارثة قادمة.



وتباين أداء أسواق آسيا والمحيط الهادئ ، في حين ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل متواضع.

تحدث الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إلى الصحفيين أمس.

وقال بايدن إنه يأمل في التقدم وأكد على الحاجة إلى ضمان سد الثغرات الضريبية حتى يدفع الأثرياء حصة عادلة من الضرائب.

بينما قال مكارثي إنه يتطلع إلى إيجاد أرضية مشتركة ، بعد أن قال في وقت سابق إنه يجب اتخاذ قرارات.

يشعر المستثمرون بالقلق بشأن التقدم المحرز في مفاوضات سقف الديون وسط مخاوف بشأن ما قد يعنيه التخلف عن السداد بالنسبة للاقتصاد.