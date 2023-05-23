بـ5 مليارات دولار.. مهندس كندي يسعى لإنشاء "نسخة طبق الأصل" للقمر في دبي

أعلن رجل أعمال كندي مايكل هندرسون عن تخطيطه لأقامة مشروع أطلق عليه اسم MOON و هو مشروع قدمته شركة Moon World Resorts Inc التابعة لرجل الأعمال مايكل هندرسون ، وقد اقترحت الشركة إقامة المشروع في منطقة لؤلؤة دبي، والتي تعد عبارة عن مشروع لناطحة سحاب معلقة منذ عام 2009، ويجري القيام بهدمها الآن، وذلك بالقرب من كلا من مشروع نخلة الجميرة، و نخلة جبل علي شقيقه الغير مكتمل.

وفقا لصحيفة ديلي ميل سيكون المشروع بحجم 0.008% فقط من حجم القمر الحقيقي، والذي سيبلغ طوله 274 مترا (900 قدم) وذلك فوق مبنى يبلغ ارتفاعه 30 مترا ، وذلك لجذب أكثر من 2.5 مليون ضيف سنويا.



و تقدر تكلفة المشروع حوالي 5 مليارات دولار، وهو عبارة عن منتجعا للوجهة داخل الهيكل الكروي، مع فندق يضم حوالي 4000 غرفة، وساحة قادرة على استيعاب 10000 شخص بجانب "مستعمرة قمرية" تساعد على منح الضيوف إحساس بالسير على القمر، وذلك بالإضاف إلى ملهى ليلي ومركز صحي.

وستقوم شركة Moon World Resorts Inc، والتابعة لهندرسون أحد مؤسسيها بتمويل المشروع وسيكون مشروع هندرسون خطوة أبعد من MSG Sphere، وهي تعد القبة المغطاة ببعض شاشات LED، والتي من المقرر إطلاقها في مدينة لاس فيجاس هذا العام.