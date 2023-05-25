طريقة عمل فطائر المقلاة الهشة الاقتصادية والسريعة

فطائر المقلاة الهشة الاقتصادية و السريعة، فى ظل ارتفاع الأسعار تحار ربة المنزل فى إعداد كل ما لذ وطاب لأسرتها ونظرا للظروف الاقتصادية.

نقدم لك عزيزتي فكرة لعمل فطائر فى المقلاة هشة و اقتصادية و سريعة .



مقادير عمل فطائر المقلاة الهشة الاقتصادية و السريعة



كاس حليب دافئ

ملعقة صغيرة خميرة الخبز

ملعقة صغيرة ملح ملعقة

صغيرة سكر

4 ملاعق كبار زيت

طريقة عمل فطائر المقلاة الهشة الاقتصادية و السريعة

نمزجها بالشوكة ونضيف الدقيق الأبيض حتي نتحصل علي عجينة هشة نتركها تختمر

نحضر الحشو بصلة كبيرة مقطعة قطع صغيرة 3 حبات فلفل الوان مقطعة قطع صغيرة حبة طماطم طازجة مقطعة قطع صغيرة لحم مفروم او دجاج مفروم او تونة توابل ملعقة طماطم و بقدونس .

نقسم العجينة الي كريات صغيرة نفردها بواسطة الطحين نملأها بالحشو و نضع فوقها قليل من الجبن و نغلقها علي شكل فطائر و تطهى في مقلاة التيفال علي نار متوسطة.