طريقة عمل فطائر المقلاة الهشة الاقتصادية والسريعة

فطائر المقلاة الهشة الاقتصادية و السريعة، فى ظل ارتفاع الأسعار تحار ربة المنزل فى إعداد كل ما لذ وطاب لأسرتها ونظرا للظروف الاقتصادية.
نقدم لك عزيزتي فكرة لعمل فطائر فى المقلاة هشة و اقتصادية و سريعة .
مقادير عمل فطائر المقلاة الهشة الاقتصادية و السريعة
كاس حليب دافئ
ملعقة صغيرة خميرة الخبز
ملعقة صغيرة ملح ملعقة
صغيرة سكر
4 ملاعق كبار زيت
طريقة عمل فطائر المقلاة الهشة الاقتصادية و السريعة
نمزجها بالشوكة ونضيف الدقيق الأبيض حتي نتحصل علي عجينة هشة نتركها تختمر
نحضر الحشو بصلة كبيرة مقطعة قطع صغيرة 3 حبات فلفل الوان مقطعة قطع صغيرة حبة طماطم طازجة مقطعة قطع صغيرة لحم مفروم او دجاج مفروم او تونة توابل ملعقة طماطم و بقدونس .
نقسم العجينة الي كريات صغيرة نفردها بواسطة الطحين نملأها بالحشو و نضع فوقها قليل من الجبن و نغلقها علي شكل فطائر و تطهى في مقلاة التيفال علي نار متوسطة.