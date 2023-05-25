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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فطائر المقلاة الهشة الاقتصادية والسريعة

فطائر المقلاة الهشة
فطائر المقلاة الهشة الاقتصادية و السريعة

فطائر المقلاة الهشة الاقتصادية و السريعة، فى ظل ارتفاع الأسعار تحار ربة المنزل فى إعداد كل ما لذ وطاب لأسرتها ونظرا للظروف الاقتصادية.

 نقدم لك عزيزتي فكرة لعمل فطائر فى المقلاة هشة و اقتصادية و سريعة .

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مقادير عمل فطائر المقلاة الهشة الاقتصادية و السريعة


كاس حليب دافئ 

ملعقة صغيرة خميرة الخبز 

ملعقة صغيرة ملح ملعقة 

صغيرة سكر 

4 ملاعق كبار زيت

طريقة عمل فطائر المقلاة الهشة الاقتصادية و السريعة

 نمزجها بالشوكة ونضيف الدقيق الأبيض حتي نتحصل علي عجينة هشة نتركها تختمر
نحضر الحشو بصلة كبيرة مقطعة قطع صغيرة 3 حبات فلفل الوان مقطعة قطع صغيرة  حبة طماطم طازجة مقطعة قطع  صغيرة لحم مفروم او دجاج مفروم او تونة توابل ملعقة طماطم و بقدونس .

نقسم العجينة الي كريات صغيرة نفردها بواسطة الطحين  نملأها بالحشو و نضع فوقها قليل من الجبن و نغلقها علي شكل فطائر و تطهى في مقلاة التيفال علي نار متوسطة.

فطائر المقلاة الهشة الاقتصادية و السريعة ​​​​​​​health طريقة عمل فطائر المقلاة مقادير طريقة عمل فطائر المقلاة

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