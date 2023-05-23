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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي : أدعو المؤسسات التمويلية لتغيير معايير منح القروض للدول النامية

صدى البلد

ألقى الرئيس عبــد الفتــاح السيسـى رئيس جمهورية مصر العربية كلمة  فى افتتاح الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى بشرم الشيخ،  تضمن العديد من التصريحات البارزة . 

وقال الرئيس إن العالم يواجه تحديات متشابكة ومعقدة وهناك تعقيدات غير مسبوقة ونواجه موجات تضخم جارفة وأزمة في سلاسل التوريد العالمية".

وتابع :" إفريقيا تحتاج ٢٠٠ مليار دولار سنويا لتحقيق اهداف التنمية المستدامة".

وأضاف : “  أدعو المؤسسات التنموية لإعادة النظر في المعايير المتعلقة بالحصول على القروض للدول النامية ، والإنعكاسات السلبية للتغير المناخي تضر بالدول النامية بشكل أكبرمن غيرها ، و مصر تولي اهتمام بالغ بالبعد البيئي.. ولدينا فرصة متميزة لمواجهة تحديات المناخ من خلال اجتماعات البنك الإفريقي".

ولفت إلى أن التداعيات السلبية للتغيرات المناخية يجب أن تكون على رأس الأولويات مشيرا إلى أن الاحتياجات التمويلية لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية فى إفريقيا  3 تريليون دولار.

 

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