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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم المصري يعترف بمفاوضات الزمالك.. تفاصيل

جريندو
جريندو

أكد محمد عبد اللطيف "جريندو"، نجم فريق المصري البورسعيدي، أنه سعيد للغاية بمستواه الحالي وتحقيق نتائج مميزة.

وقال جريندو، فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "كنت فى ناشئي نادي الزمالك، وهناك مدير فني قرر رحيلي خلال فترة تواجدي بالقلعة البيضاء، وعقدي ينتهي مع المصري فى نهاية الموسم الحالي".

وأضاف: "منذ فترة كان هناك اتصالات من جانب مسئولي نادي الزمالك، ولكن فى الوقت الحالي لا يوجد شيء".

الزمالك يتعادل مع الداخلية

في سياق آخر، تعادل فريق الزمالك مع نظيره الداخلية بهدف لمثله، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش، الثلاثاء المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز.

المصري جريندو الزمالك الداخلية الدوري

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